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Lada Niva Travel за 10 лет теряет 76% от начальной стоимости

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Российский внедорожник Lada Niva Travel теряет по прошествии 10 лет 76% от начальной стоимости. Это самый большой результат среди российских полноприводных автомобилей, сообщают 17 июля аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Согласно отчету «Потеря стоимости легковых автомобилей возрастом до 10 лет» по итогам II квартала 2023 года, меньше всего в цене (66%) после 10 лет эксплуатации теряет внедорожник »УАЗ Patriot». Тем временем «УАЗ Hunter», еще одна модель из Ульяновска, перелицованный культовый «УАЗ-469», теряет в стоимости по прошествии 10 лет 70% от изначальной стоимости.

Четверку российских внедорожников замыкают модели АвтоВАЗа. Так, например, Lada Niva Legend дешевеет после 10 лет эксплуатации на 68,9%, а Niva Travel ― 76%.

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Ранее, 5 июля, аналитики выяснили, что «УАЗ Patriot» подорожал с апреля 2010 года на 1,075 млн рублей. По данным прайс-листа УАЗа за апрель 2010 года, модель Patriot в базовой комплектации продавался за 475 тыс. рублей. Эта цена держалась на внедорожник до января 2011-го. В 2021 году Patriot перешагнул рубеж в 1 млн рублей, а в июле 2023 года модель стоит 1,55 млн рублей.

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