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Первые в РФ международные соревнования агродронов проведут под Томском

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В Томской области проведут первые в России международные соревнования по пилотированию агродронов. Они состоятся с 31 июля по 2 августа. Организаторы — Томский госуниверситет и региональная администрация.

РИА «Томск» со ссылкой на вуз пишет, что мероприятия будут проходить на авиационной площадке имени Чкалова в деревне Березкино. Их проведут в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023». Участниками состязаний станут команды не только из России, но и из Белоруссии, Армении и Казахстана.

По словам директора научно-производственного центра Передовой инженерной школы «Агробиотек» ТГУ Игоря Памирского, для университета это серьезный вызов, связанный не только с продовольственной безопасностью, но и с подготовкой передовых инженеров в отрасли сельского хозяйства. Наличие в регионе экспериментально-правового режима в области использования беспилотников дает дополнительные возможности, отметил эксперт.

Агентство поясняет, что Томская область является регионом с экспериментальным правовым режимом для беспилотников с 2021 года. Его ввели для того, чтобы реализовать федеральный проект «Тайга». Он предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием дронов.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что аэропорты Московского авиаузла начали тестировать дроны для отпугивания птиц. Во Внуково уже летают такие БПЛА. В них встроена звуковая аппаратура, издающая сигналы, похожие на крики птиц. Специализированные службы Домодедово тоже начали тестировать беспилотники, которые впоследствии можно будет применять для этих целей.

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