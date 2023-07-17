На строящейся базе отдыха в Воткинске сделали пруд с рыбой

На базе отдыха «Деревня рыбака», которую возводят в Воткинске в районе объездной дороги, выкопали пруд и запустили рыбу. С ходом строительства ознакомился глава Удмуртии Ярослав Семенов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глубина искусственного пруда составляет от 1,5 до 3,5 м. В него заселили карпов, окуней и щук. Также для гостей базы разобьют пляж, построят кафе, бани, бассейн и спортивные зоны.

К настоящему моменту уже построено 10 домиков, еще в планах поставить 15. Общий объем инвестиций в проект — 70 млн рублей, из которых 55 млн вложено инвестором, пишет ИА «Сусанин».

Ранее в июле сообщалось, что Минэк утвердил четыре новых национальных турмаршрута. Среди них — «Легенды Дагестана» и «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».