Microsoft закроет в России подписочный сервис Xbox Live Gold 1 сентября

Американская компания Microsoft закроет в РФ подписочный сервис Xbox Live Gold 1 сентября 2023 года. Соответствующая информация опубликована 17 июля на портале Pure Xbox, который ссылается на уже удаленную историю Windows Central.

«По-видимому, <…>, сервис Microsoft Xbox Live Gold в ближайшем будущем будет заменен на Xbox Game Pass Core», — сказано на сайте.

Данную информацию опубликовали досрочно, отмечает Pure Xbox.

«Ожидается, что новый уровень Game Pass Core <…> будет доступен по той же цене, что и Gold ($9,99 в месяц). Он поставляется с многопользовательской онлайн-консолью, «предложениями и скидками» для участников и включает в себя каталог из более чем 25 наименований Game Pass», — говорится в сообщении.

10 июля стало известно, что стоимость приставок Xbox и PlayStation в РФ впервые упала ниже, чем она была во время старта продаж в 2020 году, о чем сообщили «Известиям» ритейлеры. Ежемесячных бесплатных раздач игр больше не будет.

В начале продаж консоль Xbox Series X стоила 45,5 тыс. рублей, в 2021 году цены были повышены до 50 тыс. В настоящее время у официальных ритейлеров ее можно найти за 40 тыс., в январе 2022-го ее цена колебалась в диапазоне от 55 до 60 тыс. рублей.