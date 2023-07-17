Дело возбудили после гибели двух детей в реке Чумыш на Алтае

СУ СКР по Алтайскому краю и региональная прокуратура подтвердили информацию о гибели двух мальчиков в реке Чумыш в Тальменском районе Алтайского края. ЧП произошло 15 июля.

Установлено, что дети 10 и 11 лет купались в реке без присмотра взрослых. По предварительным данным, они утонули. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Обстоятельства гибели ребят сейчас устанавливаются. Назначены судебные экспертизы.

Altapress.ru со ссылкой на соцсети пишет, что один из утонувших детей в 2021 году чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговое. Тогда под снегоуборочный поезд попала машина с учениками, которых везла домой учительница. Погибли трое детей, чудом выжили педагог и один ребенок.

Ранее, 12 июля, в МЧС России «Известиям» сообщили, что с начала купального сезона в России утонули более 770 человек, причем свыше 130 погибших — несовершеннолетние.

