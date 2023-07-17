Пленные боевики ВСУ рассказали о проведении массовой мобилизации на Украине

На Украине мобилизуют даже больных и инвалидов. Об этом 17 июля сообщают пленные боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По их словам, мужчин поголовно задерживают на улице, а на службу призывают даже больных и людей с инвалидностью.

«Ехал с работы, зашли в маршрутку и попросили выйти. Отдал документы. Приехали из военкомата и забрали меня. Дали повестку и на следующий день отправили служить. Нормальной медкомиссии не было: людей забрали — кто больной, кто хромой. Такие люди попадают в 95-ю бригаду», — рассказал один из пленных Станислав Повышенко.

По его словам, подготовку украинские военные проходили в Великобритании, однако обучали их плохо, а стреляли курсанты преимущественно холостыми патронами, и только в последние десять дней выдавали боевые. В общей сложности подготовка длилась 35 дней. Солдат подчеркнул, что нормального вооружения в рядах ВСУ нет, в том числе нового западного оружия.

«Но постоянно рассказывали, что надо больше убивать русских. Пленные украинские военнослужащие говорят о том, что командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят «удаленно» с помощью радиосвязи», — отмечает солдат.

Пленные рассказывают, что подготовка была плохой на всех уровнях, а командование отвратительно планировало боевые действия, при этом потери в живой силе и технике были колоссальными. На позициях было много раненных солдат, однако командиры приказывали им держать оборону. По словам Повышенко, его седьмая рота потеряла за неделю половину бойцов: из 40 человек оставалось только около 20-ти.

«Просто кидают на мясо, позатыкать дыры. По телевизору показывают, что наши продвигаются, но это не так. Я бы не хотел идти: воевать нечем, а без оружия далеко не попрешь», — отмечает боец.

Другой военнослужащий Михаил Повелик рассказал, что его отвезли в военкомат прямо с улицы.

«Медкомиссию там прошли за меня. У меня проблемы с позвоночником, я об этом говорил, но проверять никто не хотел», — сообщает Повелик.

Мужчина отмечает, что с другими военнослужащими ВСУ успел только дойти до окопов, где их встретили русские военные, которые посоветовали сдаться. При этом, по его словам, командиры на боевые задания не ходили, а сидели в блиндажах.

В числе прочего украинские пленные отметили достойное отношении российских военнослужащих и командиров к пленным. При этом солдаты отмечают, что потерь в рядах ВСУ было много.

Ранее в этот день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала сложное положение ВСУ на купянском направлении. Она подчеркнула, что наступление российских войск идет с конца прошлой недели. При это 16 июня Маляр отметила, что российская армия уже два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области.

Штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) 15 июня также захватила в плен восемь военнослужащих ВСУ. на купянском направлении. Допросив пленных, разведчики получили ценную информацию, которая помогла российским подразделениям продвинуться вперед на данном направлении.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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