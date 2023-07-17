Toyota объявила отзывную кампанию моделей Tundra и Sequoia из-за риска потери колеса

Японский автопроизводитель Toyota Motor объявил отзывную компанию гибридных версий внедорожников Tundra и Sequoia из-за риска потери запасного колеса, сообщает американское подразделение компании.

Всего в отзывной кампании задействованы порядка 1,4 тыс. Tundra и Sequoia 2023 года выпуска. Причиной доработки свежевыпущенных авто стало ненадежное крепление запасного колеса, которое расположено под днищем авто.

Известно, что под отзывную кампанию попали 949 Tundra и 449 Sequoia. Как выяснилось, причиной ненадежного крепления «запаски» стали сварочные работы низкого качества.

О первых инцидентах с отвалившимся запасным колесом производитель узнал еще в декабре 2022-го, когда сразу у четырех машин на производственном конвейере отвалилось крепление.

Ранее, 21 июня, компания «Субару Мотор», официальный представитель японской компании Subaru, объявило об отзывной кампании 2,78 тыс. кроссоверов Forester. Речь идет о кроссоверах, проданных в период с 2016 по 2018 год на территории России.

Причиной внепланового обслуживания стала вероятная разгерметизация конденсатора кондиционера и утечка хладагента из него. Это может привести к поломке системы охлаждения воздуха в салоне, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости.