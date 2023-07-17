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Восемь человек погибли на водоемах Приангарья за 10 дней

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В Иркутской области за минувшие 10 дней на водоемах погибли восемь человек, в том числе ребенок 2021 года рождения. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в понедельник, 17 июля.

«В Иркутской области наблюдается ухудшение оперативной обстановки, связанной с гибелью людей на водоемах. Купание в необорудованных местах за последние 10 дней стало причиной сразу нескольких трагедий», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, 16 июля в заливе Дондир Братского водохранилища было обнаружено тело утонувшего мужчины 1993 года рождения. Его передали сотрудникам полиции.

15 июля на реке Анге в рабочем поселке Качуг утонул мальчик 2021 года рождения. По словам очевидцев, его мать находилась с ним на водоеме и рыбачила. Тело ребенка было найдено в 7 км ниже по течению на глубине 1,5 м.

За день до этого на острове Тенга в акватории реки Ангары утонула женщина 1975 года рождения. 13 июля со дна реки Бирюсы вблизи деревни Иванов Мыс водолазы подняли тело мужчины 1958 года рождения.

12 июля в Тулуне на озере Новом в 100 м от берега на глубине 8 м было обнаружено тело женщины 1985 года рождения. Очевидцы рассказали, что она пыталась переплыть водоем. В тот же день на реке Ангара возле села Олонки утонула девушка 2004 года рождения.

8 июля в затоне реки Ангары в Усолье-Сибирском погиб мужчина 1987 года рождения. В тот же день в Зиминском районе завершили поиски мужчины 1992 года рождения, утонувшего 7-го числа. Его тело нашли в протоке реки Муры в районе садоводства «Черемушки».

Сейчас спасатели продолжают поиски трех, предположительно утонувших, мужчин. Работы ведутся на реке Ие в Тулуне, в Солдатском карьере в Шелеховском районе, на реке Кимельтейке в селе Карымск Куйтунского района.

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