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В МВД Приднестровья сообщили о смерти лидера компартии Олега Хоржана

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Фото: kp-pmr.ru
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МВД Приднестровья 17 июля сообщило о смерти лидера оппозиционных сил непризнанной республики Олега Хоржана.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, примерно в 11:30 в местную милицию поступило сообщение о том, что труп Хоржана с признаками насильственной смерти был найден в его частном доме в селе Суклея.

В МВД уточнили, тело политика обнаружила его жена.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. СК возбудил уголовное дело.

Хоржан принимал активное участие в создании на территории Приднестровья компартии и комсомольской организации. В 2010 году был избран депутатом Тираспольского городского совета Приднестровской Молдавской Республики.

С лета 2018 года по декабрь 2022 года Хоржан находился в заключении. Его признали виновным в публичном оскорблении представителей власти и организации беспорядков в центре Тирасполя в 2018 году.

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