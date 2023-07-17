Проезд по сухопутному коридору в Крым через ДНР будет круглосуточным
Проезд по сухопутному коридору на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), связывающему регион с Крымом, будет круглосуточным после ЧП на Крымском мосту, комендантский час действовать не будет. Об этом 17 июля написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», — говорится в сообщении.
Пушилин также отметил, что всем пассажирам, которые въезжают на территорию ДНР, в роуминге будет приходить сообщение с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.
17 июля движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
В результате происшествия двое взрослых погибли, девочка пострадала, ее госпитализировали самолетом санавиации.
Глава республики Сергей Аксенов попросил жителей выбирать для поездок альтернативные сухопутные маршруты или вовсе воздержаться от поездок через мост. Позже стало известно, что из Крыма в Краснодарский край восстановлено автобусное сообщение с пересадками на электричку. Также сообщалось, что легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, а грузовые — только через новые территории.