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Песков: Россия остановила зерновую сделку до выполнения своих условий

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Действие зерновой сделки фактически приостановлено, Россия ждет выполнения своих условий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 17 июля.

Он напомнил, что срок Черноморской инициативы истекает в понедельник. Таким образом, она фактически прекратила свое действие.

«К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — указал Песков.

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При этом Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только часть договоренностей, касающихся ее, будет выполнена.

Ранее в этот этот день посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Сроки договоренностей истекают 17 июля. Россия не раз предупреждала о том, что сделку не будут продлевать в силу того, что не выполнен ряд обязательств в ее отношении.

Президент РФ Владимир Путин 15 июля провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Российский лидер подчеркнул, что до сих пор не выполнены обязательства об устранении препятствий для экспорта продовольствия и удобрений.

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