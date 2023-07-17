СК возбудил уголовное дело после похищения россиянина Башарова в Сирии

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после похищения россиянина Константина Башарова в Сирии 17 июля.

Согласно предварительным данным, мужчина находится в плену у боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка).

Как рассказали «Известиям» родители пропавшего россиянина, мужчина работал вахтами в Сирии — оператором по добыче нефти и газа. 11 мая его отцу Виктору позвонили из компании, в которой работал их сын, и сообщили, что он пропал.

«Александр Иванович официально позвонил на мой телефон. Что поехал на работу и пропал, до сих пор его нет. Ищем», — вспоминает Виктор.

Позднее, в начале июня, родственники Константина получили с неизвестного номера видео, на кадрах которого нефтяник просит о помощи.

«Я вижу: в истощенном состоянии, избитый весь, руки синие, за бок держится. Его, наверное, избили, он даже не может толком разговаривать. Как я увидела это видео, не могу успокоиться», — рассказала мать пропавшего Ольга Башарова.

После этого родные россиянина обратились в МИД России, российское посольство в Сирии, ФСБ и администрацию президента с просьбой спасти его из плена.

Между тем в МИД России на запрос «Известий» ответили, что с учетом сложной ситуации считают комментарии излишними, а СК возбудил уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).