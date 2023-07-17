В Красноярске задержали вымогавших у Митволя 100 млн рублей мужчин

В Красноярске задержали двух мужчин, вымогавших 100 млн рублей у находящегося под следствием бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом 17 июля сообщил источник «Известий».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — рассказал собеседник агентства.

Защита Митволя не стала комментировать произошедшее, сославшись на согласование позиции с ним.

Митволь был арестован 10 июня 2022 года. Его задержали по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Вместе с ним обвиняется и экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

31 мая 2023 года ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении Митволя. В органах сообщили, что материалы направят прокурору Красноярского края. 5 июля экс-чиновника перевели под домашний арест по решению Пятого апелляционного суда в Новосибирске.

В 2019 году Митволь курировал проектирование метрополитена в Красноярске, который жителям города обещают построить с 1990-х годов. Деньги, выделенные на строительство подземки краевым трестом инженерно-строительных изысканий, председателем совета директоров которого являлся бывший чиновник, исчезли.

Олег Митволь занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. Также он был префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах.