Медведев прокомментировал теракт на Крымском мосту

Террористы понимают только язык силы. Таким образом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 июля прокомментировал атаку украинских спецслужб на Крымский мост.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, бороться с террористами нужно только персональными и негуманными методами.

Ранее в этот день Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ (террористический акт) было возбуждено уголовное дело.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двух взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации. По словам Гладкова, семье будет оказана вся необходимую помощь.

К этому моменту все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. К этому моменту на Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.