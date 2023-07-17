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Медведев прокомментировал теракт на Крымском мосту

Медведев — об атаке на Крымский мост: террористы понимают только язык силы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Террористы понимают только язык силы. Таким образом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 июля прокомментировал атаку украинских спецслужб на Крымский мост.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, бороться с террористами нужно только персональными и негуманными методами.

Ранее в этот день Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ (террористический акт) было возбуждено уголовное дело.

Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двух взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации. По словам Гладкова, семье будет оказана вся необходимую помощь.

К этому моменту все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. К этому моменту на Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

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