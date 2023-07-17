Хуснуллин сообщил об обследовании Крымского моста строителями

Ситуация по срокам и возможностям восстановления Крымского моста станет понятной к вечеру, заявил в понедельник, 17 июля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможностям его восстановления», — подчеркнул он в видеообращении, которое предоставила журналистам его пресс-служба.

Железнодорожная часть Крымского моста при этом полноценно работает.

«Железнодорожная часть полноценно работает, уже перевозит пассажиров и грузы», — сказал Хуснуллин.

По его словам, все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок.

«В ближайшее время запустим паромную переправу, все паромы готовы к работе по организации перевозке пассажиров и машин», — отметил вице-премьер России.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено по причине чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет позднее назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации. По словам Гладкова, семье будет оказана вся необходимую помощь.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что для координации действий создан оперштаб. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

новость дополняется