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За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 149 ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В период с 10 по 16 июля на столичных дорогах произошло 149 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек погибли и 167 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По данным столичной ГИБДД, самыми распространенными видами ДТП в указанный период стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов ― всего 69 и 42 случая соответственно.

10 июля стал самым аварийным днем: в понедельник в Москве зарегистрировали 32 ДТП. Тем временем 15 июля, в субботу, в столице зафиксировали минимальное число аварий за неделю ― всего 11 инцидентов.

Также правоохранители сообщили, что на прошлой неделе в указанный период в столице пресекли 477 эпизодов управления авто водителями с признаками опьянения.

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Ранее, с 15 июля, вступили в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков, а также все необходимые документы через портал госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги Авто».

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