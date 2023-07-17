За полгода в Москве выявили 47 тыс. припаркованных на траве автомобилей

За первые шесть месяцев 2023 года в Москве зафиксировали 47 тыс. авто, припаркованных на траве, под деревьями и кустарниками. Об этом сообщает пресс-служба московского дептранса.

Каждый нарушитель, который оставил свой автомобиль в неположенном месте, уточняет дептранс, был оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей.

«Мы призываем водителей не оставлять транспорт на газонах, на земле и вблизи деревьев. Автомобилистам нужно помнить, что штраф выписывают за размещение машины на всех зеленых насаждениях города. Это не только трава, но и другие растения и их корни», — напомнил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее, 13 июля, стало известно, что в Москве появится новая, синяя, разметка на местах платной парковки. Новый пунктир нанесут на 84 улицах столицы, больше всего в центре. Там разметку можно будет увидеть по 54 адресам. На востоке города маркер платной парковки будет нарисован на 25 адресах, на юге — два адреса, на северо-востоке — два адреса, на севере ― один.