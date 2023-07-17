Песков указал на необходимость сохранить каналы связи с США

Каналы связи между США и Россией необходимо сохранить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он в понедельник, 17 июля, прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что террористическая атака на Крымский мост осуществлялась при участии американских и британских спецслужб.

«Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Вашингтона в Киев на постоянной основе. Разрывать полностью — вряд ли. В самые острые моменты всё равно нужны каналы диалога», — сказал пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что в Кремле знают причину террористического акта и знают, кто стоит за ним. Разговор о каких-либо мерах в настоящий момент не ведется.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет позднее назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков между тем сообщил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, одна девочка пострадала, ее госпитализировали самолетом санавиации. По словам Гладкова, семье окажут всю необходимую помощь.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь рассказал, что для координации действий создан оперштаб. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.