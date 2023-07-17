НАК: два надводных украинских беспилотника атаковали Крымский мост

Два надводных украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Об этом 17 июля сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», — говорится в сообщении НАК.

Специалисты комитета подчеркнули также, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». После атаки на Крымский мост погибли мужчина и женщина, их дочь госпитализировали с травмами.

В этот день губернатор республики Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Он отметил, что на месте работают оперативные службы, и призвал автомобилистов выбирать альтернативные сухопутные маршруты. При этом спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что железнодорожное полотно после атаки не получило повреждений.

В регионе создали оперштаб, чтобы координировать действия, а на востоке республики решено открыть пункты временного размещения для туристов.