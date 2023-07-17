СК опубликовал кадры работы следователей на месте ЧП на Крымском мосту

Специально созданная группа по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России продолжает работу на месте ЧП на Крымском мосту. Видео опубликовало ведомство 17 июля.

На кадрах видно, как сотрудники ведомства собирают улики и проводят следственные мероприятия.

Ранее в этот день глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что движение на Крымском мосту остановили из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте начали работу правоохранительные органы и ответственные службы.

Национальный антитеррористический комитет позднее назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже сообщил о создании оперативного штаба, который будет координировать действия спецслужб, а на востоке Крыма будут открыты пункты временного размещения для туристов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков между тем сообщил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, одна девочка пострадала, ее госпитализировали самолетом санавиации. По словам Гладкова, семье окажут всю необходимую помощь.

В свою очередь глава республики Аксенов попросил жителей выбирать для поездок альтернативные сухопутные маршруты или вовсе воздержаться от поездок через мост. Позже стало известно, что из Крыма в Краснодарский край восстановлено автобусное сообщение с пересадками на электричку. Также сообщалось, что легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, а грузовые — только через новые территории.