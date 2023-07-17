В минобороны Украины признали сложное положение ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на купянском направлении. Об этом 17 июля заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — написала она в Telegram.

По ее словам, наступление российских войск идет с конца прошлой недели.

Ранее, 15 июля, в Министерстве обороны РФ сообщили, что штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции и захватила в плен восемь военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на купянском направлении.

До этого, 11 июля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы РФ за последние несколько дней существенно продвинулись в направлении Купянска в Харьковской области. Из-за продвижения российских сил украинские власти эвакуируют госучреждения, а местные предприниматели перемещают свой бизнес на Западную Украину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.