Туристку убило молнией на юге Красноярского края

В Ермаковском районе на юге Красноярского края туристка погибла от удара молнией. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил региональный главк Следственного комитета (СК) РФ на своем сайте.

По предварительным данным, туристическая группа из 14 человек осуществляла поход в горах природного парка «Ергаки». Утром в воскресенье четыре альпиниста начали подъем на пик Звездный. На высоте 400 м погода ухудшилась и произошел удар молнии. В результате женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, еще один альпинист не пострадал.

На место направлена группа спасателей и следователи. СК устанавливает обстоятельства гибели туристки.

До этого, 27 июня, житель Симферополя погиб в Краснодаре в хуторе Ленина из-за удара молнии в голову. По данным «Известий», погибшему было 49 лет.