Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае почти достигла 135 тыс. га
На территории Хабаровского края ликвидируют 67 лесных пожаров на общей площади 134 958 га. Об этом 17 июля сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на данные регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.
Большинство очагов находятся в труднодоступных местах Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Солнечного, Хабаровского районов и района имени Полины Осипенко. В минувшую пятницу, 14 июля, их площадь составляла около 96 тыс. га. По данным на утро понедельника, пожары охватили почти 135 тыс. га.
В тушении задействованы 454 человека, 46 единиц техники, а также 10 воздушных судов, в том числе самолет Ан-2 и пять вертолетов Ми-8.
В регионе продолжает действовать режим ЧС. Действует запрет на посещение лесов. Всего с начала пожароопасного периода в лесах Хабаровского края произошло 459 пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 335 159,31 га.
10 июля сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации межрегионального уровня на территории Якутии и Хабаровского края. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, это поспособствует оперативному тушению пожаров и привлечению дополнительных сил и средств.