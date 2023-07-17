В МИЦ «Известия» обсудят перспективы развития инфраструктурных проектов в Африке
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- В МИЦ «Известия» обсудят перспективы развития инфраструктурных проектов в Африке
18 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Россия — Африка: развитие инфраструктурных проектов», приуроченный к саммиту «Россия — Африка».
Участники:
- Джордж Себулела, основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации, сопредседатель Африкано-Русской энергетической ассоциации;
- Юрий Шаров, председатель Российского-Марокканского делового совета;
- Хассан Сентисси Эль Идрисси, председатель Марокканско-Российского делового совета;
- Олег Бударгин, вице-председатель Мирового энергетического совета;
- Владимир Тощенко, генеральный директор компании ООО «Арктик Пауэр Кэпитал»;
- Валерий Пятницев, член совета директоров ПАО «ОГК-2»;
- Николай Щербаков, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова.
В рамках круглого стола участники обсудят инфраструктурные проблемы Африки, возможные способы их решения с привлечением российских технологий. Сделают акцент на необходимости диверсификации поставщиков таких решений для преодоления экономической зависимости от стран Запада.
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Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
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