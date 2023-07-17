В МИЦ «Известия» обсудят перспективы развития инфраструктурных проектов в Африке

18 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Россия — Африка: развитие инфраструктурных проектов», приуроченный к саммиту «Россия — Африка».

Участники:

Джордж Себулела, основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации, сопредседатель Африкано-Русской энергетической ассоциации;

Юрий Шаров, председатель Российского-Марокканского делового совета;

Хассан Сентисси Эль Идрисси, председатель Марокканско-Российского делового совета;

Олег Бударгин, вице-председатель Мирового энергетического совета;

Владимир Тощенко, генеральный директор компании ООО «Арктик Пауэр Кэпитал»;

Валерий Пятницев, член совета директоров ПАО «ОГК-2»;

Николай Щербаков, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова.

В рамках круглого стола участники обсудят инфраструктурные проблемы Африки, возможные способы их решения с привлечением российских технологий. Сделают акцент на необходимости диверсификации поставщиков таких решений для преодоления экономической зависимости от стран Запада.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.