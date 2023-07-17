В России подорожали грузовые автоперевозки

В России резко подорожали грузовые автоперевозки. Об этом 17 июля сообщила газета «Коммерсантъ».

Рост стоимости составил 38% за минувшие полгода на фоне увеличения спроса. Эксперты связали увеличение обоих показателей с ускорением импортозамещения в стране.

Основатель ATI.SU Святослав Вильде отметил, что по наиболее популярным внутренним направлениям рост спроса составил 61%, в то время как на международных — только 30%.

«Ожидается, что III квартал будет спокойным. Но в IV квартале ставки могут увеличиться на 10–15% из-за роста спроса в преддверии новогодних праздников», — отметил руководитель профильного направления Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко.

Ранее, 30 июня, правительство России продлило до 30 декабря запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов транспортными средствами из недружественных государств. Также введен запрет для польских автомобилей перевозить товары по территории России за исключением критически важных лекарств, медицинских изделий и некоторых других групп грузов.

23 апреля эксперты рассказали «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне санкций, может занять около года. Специалисты отмечали, что сейчас автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления. Однако эксперты указывали, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект на многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.