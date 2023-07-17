Реклама
Прямой эфир
Происшествия
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Общество
СК заявил о причастности спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту
Экономика
Курс евро поднялся выше 102 рублей
Происшествия
Спикер Госсовета Крыма обвинил Киев в ЧП на Крымском мосту
Общество
В парламенте Крыма заявили об отсутствии повреждений на ж/д участке Крымского моста
Мир
ЕС выделит Тунису €100 млн на борьбу с нелегальной миграцией
Общество
Автобусное сообщение из Крыма восстановлено с пересадками
Общество
Пункты временного размещения откроют для туристов после ЧП на Крымском мосту
Интернет и технологии
В России разработали ПО для анализа нейронных связей
Экономика
Цены на новостройки стремительно выросли за две недели
Происшествия
Пять человек отправились на сборы кедрового ореха и пропали в Туве
Мир
На юге Казахстана грузовые вагоны сошли с рельсов
Мир
Один человек погиб при взрыве газового баллона в ресторане на востоке Китая

В России подорожали грузовые автоперевозки

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России резко подорожали грузовые автоперевозки. Об этом 17 июля сообщила газета «Коммерсантъ».

Рост стоимости составил 38% за минувшие полгода на фоне увеличения спроса. Эксперты связали увеличение обоих показателей с ускорением импортозамещения в стране.

Основатель ATI.SU Святослав Вильде отметил, что по наиболее популярным внутренним направлениям рост спроса составил 61%, в то время как на международных — только 30%.

«Ожидается, что III квартал будет спокойным. Но в IV квартале ставки могут увеличиться на 10–15% из-за роста спроса в преддверии новогодних праздников», — отметил руководитель профильного направления Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко.

Логистические выводы: в России не хватает водителей грузовиков
Дефицит кадров в отрасли оценивается в 21%

Ранее, 30 июня, правительство России продлило до 30 декабря запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов транспортными средствами из недружественных государств. Также введен запрет для польских автомобилей перевозить товары по территории России за исключением критически важных лекарств, медицинских изделий и некоторых других групп грузов.

23 апреля эксперты рассказали «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне санкций, может занять около года. Специалисты отмечали, что сейчас автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления. Однако эксперты указывали, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект на многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023