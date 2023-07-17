Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве

В Киеве утром 17 июля объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Всего сирена звучит в восьми областях Украины, в частности в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской. Другие подробности не приводятся.

Накануне взрывы произошли в Харькове и Сумах.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту, в октябре 2022 года.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.