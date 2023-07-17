В РСТ заявили о готовности отелей Крыма бесплатно продлевать проживание туристов

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил 17 июля, что отели Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, задержавшихся на полуострове из-за теракта на Крымском мосту.

«Мы пообщались с отельерами крымскими. Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там всё будет оказано им на безвозмездной основе», — заявил он ТАСС.

По его словам, гостиницы также не будут накладывать штрафы на туристов, которые не смогли вовремя выехать из-за произошедшего. Уманский также посоветовал отдыхающим не отменять поездки на полуостров.

Для тех, кто хочет выбрать альтернативные места отдыха, Уманский рекомендовал обратить внимание на Абхазию и курорты Краснодарского края.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал. Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.