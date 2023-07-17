Чешский хоккеист начал оформлять документы для получения гражданства РФ

Нападающий из Чехии 24-летний Остап Сафин оформляет документы для получения российского гражданства. Об этом 17 июля сообщил гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

«Насколько я знаю, всё идет в процессе. Игрок занимается оформлением смены чешского гражданства на российское. Конечно, нам интересно, чтобы он оформил российское гражданство с учетом лимита на легионеров», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

Хоккеист заключил с «Ладой» пробный контракт 15 июля, он будет действовать до 15 августа.

Воспитанник пражской «Спарты» Чеботарев играл за клубы канадской молодежной лиги. В качестве нападающего он выступал на юниорском чемпионате мира в 2017 году и молодежном чемпионате мира в 2018-м.

Ранее, 11 июля, хоккеист из Канады Брендан Лайпсик сообщил, что хочет получить российское гражданство и с этой целью написал письмо президенту России Владимиру Путину. Лайпсик недавно перешел в петербургский хоккейный клуб (ХК) СКА, к этому моменту он три года живет в России.

Боец MMA Джефф Монсон 23 мая также рассказал «Известиям», что решил отказаться от гражданства США, потому что Вашингтон помогает Киеву нападать на Россию и Донбасс. При этом он отметил, что в Соединенных Штатах может попасть в тюрьму за эту позицию. Боец также получил паспорт гражданина России в 2018 году, когда избирался в Совет депутатов городского округа Красногорска.