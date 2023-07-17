Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Хакасии
В результате ДТП в Хакасии три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом 17 июля сообщила Госавтоинспекция республики.
Авария произошла на 378-м км трассы «Енисей» к северу от Абакана.
«Столкновение Nissan Safari и Honda Torneo. Трое погибших — две женщины и один мужчина. Двое пострадавших в больнице», — сообщило ведомство ТАСС.
Причины ДТП не уточняются.
Ранее в этот день в Свердловской области на трассе Серов — Екатеринбург в результате столкновения Renault и автобуса погиб водитель легковушки. Пассажиры автобуса не пострадали.