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Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Хакасии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В результате ДТП в Хакасии три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом 17 июля сообщила Госавтоинспекция республики.

Авария произошла на 378-м км трассы «Енисей» к северу от Абакана.

«Столкновение Nissan Safari и Honda Torneo. Трое погибших — две женщины и один мужчина. Двое пострадавших в больнице», — сообщило ведомство ТАСС.

Причины ДТП не уточняются.

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Ранее в этот день в Свердловской области на трассе Серов — Екатеринбург в результате столкновения Renault и автобуса погиб водитель легковушки. Пассажиры автобуса не пострадали.

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