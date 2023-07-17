Пять человек отправились на сборы кедрового ореха и пропали в Туве
Пять человек отправились на сборы кедрового ореха и пропали в Туве. Как сообщила в понедельник, 17 июля, пресс-служба МЧС по Республике Тыва, спасатели выехали на поиски пропавших.
«В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от полиции о том, что пятеро родственников — четверо взрослых, а также 16-летний подросток — выехали на сборы кедрового ореха в 80 км северо-восточнее села Шуурмак», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В этой связи группа спасателей тувинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ работает в Тес-Хемском районе.
Ранее, 14 июля, в Адыгее нашли 11-летнюю девочку, пропавшую в районе Фишт-Оштеновского горного массива. Ребенок не пострадал и был передан родителям.