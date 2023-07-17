На Украине рассказали о воздушной тревоге в четырех областях
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 17 июля свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Примерно в 7:57 в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала сирена.
Ранее, 10 июля, воздушную тревогу объявляли в Николаеве, Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. При этом Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
За два дня до этого, 8 июля, тревога звучала в Днепропетровской и Кировоградской областях. После этого там сообщалось о повреждениях промышленных объектов и объектов инфраструктуры.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.