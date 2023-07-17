Опубликованы кадры последствий ЧП на Крымском мосту

Пользователи соцсетей в понедельник, 17 июля, публикуют кадры последствий ЧП на Крымском мосту.

Ранее в этот день движение по переправе было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал. Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации.

Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

На место выехал прокурор Республики Крым Олег Камшилов, дело находится на особом контроле ведомства.