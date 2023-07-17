На юге Казахстана грузовые вагоны сошли с рельсов

В Жамбылской области Казахстана с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, о чем стало известно в понедельник, 17 июля.

Инцидент произошел на железнодорожном участке Турксиб — Шу, уточняется в Telegram-канале «Sputnik Казахстан». В результате аварии был нарушен график движения пассажирских поездов.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее, 3 июля, сход грузовых вагонов произошел в Екатеринбурге на подъездных путях к станции Керамик Свердловской железной дороги. Пострадавших в результате инцидента нет, движение поездов затруднено не было.