Российские войска за минувшую неделю уничтожили более 3 тыс. украинских военных на луганском направлении. Об этом 17 июля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В течении минувшей недели ВС РФ на луганском тактическом направлении ликвидировано свыше 3 тыс. украинских боевиков и наемников. Пресечены действия 11 украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожена 41 единица автомобильной техники, подбито 47 различных боевых бронированных машин, сожжено восемь танков», — сообщил Марочко «РИА Новости».

Марочко подчеркнул, что российские бойцы поразили, в частности, 33 артиллерийские системы разного типа, шесть из которых были произведены в странах НАТО.

По его словам, неонацисты с Украины устойчиво увеличивают количество попыток прорвать российскую оборону. Марочко сообщил, что за прошлую неделю их было больше 100, тогда как с 26 июня по 3 июля — всего 56.

Ранее, 16 июля, издание Business Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx сообщило о потерях почти трети БМП, которые Запад отправил Киеву, то есть 34 бронемашин. В общей сложности США передали Украине 109 таких БМП. Доступ к управлению такими машинами имела только 47-я механизированная бригада украинской армии.

При этом 14 июля Марочко сообщил, что ВС РФ смогли взять под контроль восточные окраины поселка Новоселовское Сватовского района ЛНР. Сообщалось, что российские военные держат под огневым контролем восточную часть поселка до железнодорожной ветки. Отмечалось, что Новоселовское — важный населенный пункт для дальнейшего продвижения российских сил, потому что там проходят автомобильная и железная дороги, которые ведут в Купянск Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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