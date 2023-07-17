Карта спецоперации на Украине 17 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка ДНР. Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Новоегоровки ЛНР, Краматорска и Водяного ДНР. Уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка ДНР. Отражены две атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. В районах Новомихайловки ДНР и Червоной Дибровы пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Урожайного и Левадного Запорожской области. На запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Марфополь, Новоселовка, Щербаки и Пятихатки Запорожской области. В районе Чаривного Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника на данных направлениях составили до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, три гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30. В районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Синьковка и Ивановка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5047 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 731 танк и другие боевые бронированные машины, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5487 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 717 единиц специальной военной автомобильной техники.