Один человек погиб при взрыве газового баллона в ресторане на востоке Китая
Один человек погиб, один ранен в результате взрыва газового баллона утром в понедельник, 17 июля, в ресторане провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщила газета Global Times в Twitter.
Издание уточнило, что пострадавшего немедленно отправили в больницу. Информации о его состоянии нет.
Владелец заведения дает показания правоохранителям, ведется расследование инцидента.
9 июля трехэтажное здание обрушилось в городе Джеламе в пакистанском штате Пенджаб после взрыва газового баллона. Погибли пять человек, еще 10 пострадали.
22 июня более 30 человек погибли в результате взрыва баллона со сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Инцидент произошел в ресторане, к нему привела утечка газа.