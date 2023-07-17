Группа по расследованию особо важных дел выехала на Крымский мост в связи с ЧП

Для проведения следственных действий в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту на место выехала специально созданная группа по расследованию особо важных дел. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и городу Севастополю.

«Специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о создании оперативного штаба для координации действий в связи с ситуацией на Крымском мосту. Он добавил о поддержании связи с коллегами из Крыма.