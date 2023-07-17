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Сенатор Шейкин рекомендовал россиянам срочно поменять пароли от соцсетей

Сенатор Совфеда Шейкин призвал россиян поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Из-за массовой утечки данных россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Призываю сменить пароли, сделать их разными в различных сервисах. При создании не стоит использовать простые слова и короткие комбинации, а также необходимо делать его длиной не менее 12 символов. Используйте буквы разного регистра, не подряд идущие цифры и специальные символы», — передает «РИА Новости» слова Шейкина.

По его словам, недавно произошла крупная утечка данных. Сенатор уверен в легкомысленности компаний по отношению к хранению данных, так как закон об оборотных штрафах за утечки всё еще не принят.

«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля», — объяснил он.

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Ранее, 3 июня, Артем Шейкин сказал, что в связи с умышленным заражением устройств Apple россиянам следует проверить свои iPhone на наличие вирусов с помощью специальных программ, разработанных отечественными компаниями.

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