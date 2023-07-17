Военнослужащие группировки «Восток» пресекли и уничтожили все пехотные группы Вооруженных силу Украины (ВСУ), пытавшиеся атаковать на запорожском направлении, сообщил 17 июля начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами пехоты в районах южнее Малых Щербаков и Степового. Все группы уничтожены», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, огнем артиллерии также нанесено поражение живой силе националистов в районе Приютного, уничтожены буксируемая гаубица в районе Черивного и пикап в районе Новоданиловки.

«Штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки и Работино», — добавил Чехов.

Он уточнил, что были сбиты два украинских беспилотника «Фурия» и «Лелека». Это сделали зенитчики с помощью комплексов «Тор» и «Стрела-10».

11 июля Чехов сообщал, что танковый взвод танкового полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных. Бойцы группировки также уничтожили иностранную бронетехнику на Времевском выступе.

В этот же день два украинских взвода были выявлены на южнодонецком направлении военнослужащими российской группировки «Восток». Выдвижение националистов было сорвано — уничтожена техника и живая сила противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.