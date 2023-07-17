Климатолог рассказал о погоде в России во второй половине лета
В Центральной России во второй половине лета не ожидается аномально жаркой погоды. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.
В беседе с радио Sputnik специалист отметил, что не стоит ожидать таких температурных рекордов, которые фиксировались в 2010 году. Тогда в европейской части России наблюдались массовые лесные и торфяные пожары.
Карнаухов добавил, что в центральной части страны было много дождей, потому опасаться пожаров жителям не стоит, пишет сайт kp.ru. Часть природных аномалий в 2023 году объясняется явлением Эль-Ниньо, при котором происходит перестройка течений и разогревается Тихий океан, отмечает телеканал «360». По словам специалиста, указанное явление добавит еще пару десятых градуса к глобальному потеплению.
16 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременное возвращение летней погоды в Москву. По его словам, тепло вернется в столицу в понедельник, 17 июля, однако продолжится лишь до среды. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов, отмечает НСН. 19 июля резко понизится температура и останется на таком уровне до конца недели, пишет RT.
12 июля заведующий кафедрой «Путь и путевое хозяйство» РУТ (МИИТ) Евгений Ашпиз в разговоре с «Известиями» предупредил об опасности деформации рельсов из-за жары. Он объяснил, что металл, из которого сделаны рельсы, при нагревании расширяется и удлиняется. Соответственно, при аномальной жаре повышается риск искривления рельс и, как следствие, аварий на железнодорожных путях.
Ранее в этот день во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) сообщали, что аномальная жара в четырех федеральных округах может стать причиной деформации железнодорожного полотна. Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях, отмечает телеканал «Звезда».