На Камчатке собаки напали на четырехлетнего мальчика

На Камчатке четырехлетний ребенок попал в больницу из-за нападения собак. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По предварительной информации, происшествие произошло в дневное время 16 июля текущего года в поселке Ачайваям Олюторского района во время прогулки ребенка без надзора родителей. В настоящее время потерпевший находится в Олюторской больнице, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что животные, принадлежащие местному жителю, отвязались с привязи и самостоятельно бродили без надзора. Хозяин в этот момент находился в другом населенном пункте.

Следственным отделом организована процессуальная проверка по факту нападения.

Ранее, 14 июля, в Челябинской области во дворе частного дома на двухлетнюю девочку напал ротвейлер, ребенка госпитализировали. Медики зафиксировали у девочки обширные укушенные раны, а также перелом обеих костей левого предплечья.