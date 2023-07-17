Минобороны показало кадры боевой работы огнеметчиков ВС РФ под Артемовском

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ ежедневно сдерживают натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся подойти к Артемовску (украинское название — Бахмут). Кадрами боевой работы российских огнеметчиков в зоне спецоперации в понедельник, 17 июля, поделилось Минобороны России.

Огнеметчик с позывным Малыш одного из подразделений ВДВ рассказал, что они получают различные команды, например отработать наблюдательный пункт ВСУ или диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника. Он отметил, что в данном районе достаточно много боевиков, которые малыми группами пытаются проникнуть на окраины города.

«Они больше в обороне держатся. Наблюдательный пункт выставляют, всё осматривают, дают разведданные, наводят артиллерию. Чтобы это предотвратить, мы выдвигаемся и отрабатываем», — рассказал военнослужащий.

Под прикрытием группы охраны десантники-огнеметчики поражают цели из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и легких пехотных огнеметов (ЛПО). Термобарические заряды эффективно уничтожают окопы, здания и блиндажи, где скрываются украинские боевики.

Ранее, 12 июля, Минобороны показало, как штурмовая группа ивановских десантников выполняла боевую задачу по зачистке одного из населенных пунктов на северном фланге артемовского направления. Решительные действия десантников заставили националистов выйти из укрытий, сложить оружие и сдаться в плен.

2 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские артиллеристы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотниками на соледаро-артемовском направлении. Он добавил, что Южная группировка войск РФ сорвала продвижение противника и в первые минуты боя уничтожила два танка и две боевые машины пехоты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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