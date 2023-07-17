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Маленький ребенок утонул в Забайкальском крае

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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В Забайкальском крае в реке Ингода утонул маленький ребенок. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«16 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Забайкальскому краю поступила информация о том, что на необорудованном месте для купания утонул ребенок 2021 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия были привлечены следственная группа МВД, скорая помощь, группа спасателей.

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Ранее, 9 июля, в Оренбургской области мужчина сорвался с дерева и упал в реку Урал. Потерпевший утонул, его тело нашли спасатели.

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