Маленький ребенок утонул в Забайкальском крае
В Забайкальском крае в реке Ингода утонул маленький ребенок. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«16 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Забайкальскому краю поступила информация о том, что на необорудованном месте для купания утонул ребенок 2021 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия были привлечены следственная группа МВД, скорая помощь, группа спасателей.
Ранее, 9 июля, в Оренбургской области мужчина сорвался с дерева и упал в реку Урал. Потерпевший утонул, его тело нашли спасатели.