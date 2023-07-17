ФК «Интер Майами» подписал с Бускетсом контракт до 2025 года
Клуб Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» объявил о переходе экс-капитана ФК «Барселона» Серхио Бускетса. Об этом сообщила пресс-служба «Интера» в Twitter в воскресенье, 16 июля.
Так, команда из Флориды и испанский игрок подписали контракт, рассчитанный до 2025 года, пишет RT. 35-летний Бускетс перешел в команду на правах свободного агента, уточняет Life.ru.
«С самого первого дня мы поставили перед собой цель привлечь в клуб лучших игроков мира. Послужной список Серхио говорит сам за себя», — приводит сайт kp.ru слова владельца «Интера» Хорхе Маса.
Серхио Бускетс с 2005 года провел за «Барселону» 722 матча, в которых забил 18 голов и сделал 45 результативных передач, отмечает «Спорт-Экспресс». Кроме того, он трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Бускетс выходил на поле в 30 матчах. Полузащитник заработал шесть предупреждений и одну красную карточку.
В мае пресс-служба каталонского футбольного клуба сообщила, что полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону» по окончании текущего сезона. Как отмечает телеканал «360», за «сине-гранатовых» Бускетс играл с 2008 года. Сам Бускетс заявил, что решение покинуть «Барселону» было непростым, но «время пришло», пишет НСН.