Стало известно о возможной встрече президентов России и Бразилии на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва могут встретиться на саммите БРИКС в ЮАР, сообщил 17 июля глава МИД Бразилии Мауро Виейра.
«Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они уже связывались дважды, а президент Путин принял в Москве специального посланника Селсу Аморима, чтобы обсудить конфликт на Украине и перспективы мира», — сказал Виейра в беседе с «РИА Новости».
Дипломат добавил, что за первые полгода работы администрации Лулы да Силвы он встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым трижды, а двусторонний диалог и переговоры о достижении мира на Украине велись на разных уровнях.
О возможности личного участия российского президента в саммите БРИКС 22–24 августа говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 июля. Он отметил, что обсуждения по теме продолжаются. Окончательный формат участия Путина не определен.
17 июня Песков сообщал, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в объединение. Тема включения новых участников будет в повестке саммита.
14 июня, к примеру, запрос на вступление в группу БРИКС поступил от Египта. Также БРИКС приняла заявку на вступление от Бангладеш. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.