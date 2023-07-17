Два человека погибли на ралли Sligo Stages

На ралли Sligo Stages два человека погибли, когда автомобиль врезался в стену. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщило издание Belfast Telegraph.

«Полиция и службы экстренной помощи присутствовали при столкновении со смертельным исходом, которое произошло в воскресенье днем, 16 июля 2023 года, на ралли Sligo Stages», — сказал представитель полиции.

Водитель и пассажир погибли на месте. Motorsport Ireland выразила свои соболезнования семьям и друзьям двух погибших гонщиков.

Следователи-криминалисты проводят технический осмотр места происшествия.

Ранее в этот день, в Пермском крае на автодороге Большая Соснова — Частые произошло крупное ДТП с участием грузовика, двух легковых автомобилей и мотоцикла. В результате погибли пять человек, в том числе двое детей. По словам источника «Известий», причиной столкновения, предварительно, стало лопнувшее у грузовика колесо.