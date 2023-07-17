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Лимит переводов самому себе без комиссий повысят до 30 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россияне смогут отправлять переводы на свои счета в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц. Лимит стал одним из основных поправок в законопроекте ко второму чтению, ранее предполагалось установить порог на уровне 1,4 млн. Проект разослали участникам рынка, в профильном комитете Госдумы его планируется обсудить 17 июля. Документ есть у «Известий», источники подтвердили его подлинность.

Карте — средство: россияне хотят отменить комиссии за переводы самому себе
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По новой версии законопроекта, кредитные организации не смогут ограничивать число и размер переводов самому себе в пределах 30 млн рублей в месяц. Исключением станут операции, которые клиенты совершают при личном присутствии в отделении. Новые требования должны вступить в силу спустя девять месяцев после официального опубликования закона.

Лимит действительно планируется установить на уровне 30 млн рублей, подтвердил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он ожидает принятия законопроекта в июле этого года.

В ряде крупнейших банков поддержали нововведение. Люди должны иметь возможность свободно распоряжаться деньгами вне зависимости от того, в какой кредитной организации был открыт счет, отметили в пресс-службе «Тинькофф». Там подчеркнули: действующего лимита в 100 тыс. рублей в месяц на перечисления по СБП без комиссий недостаточно.

Нововведение также обеспечит защиту пользователей от злоупотреблений комиссиями финорганизаций, добавили в пресс-службе Ozon.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перечисленное превосходство: лимит бесплатных переводов самому себе повысят до 30 млн

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