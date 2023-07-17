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Военный эксперт рассказал о причинах атаки Севастополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Атака украинских морских и воздушных беспилотных аппаратов на Севастополь наверняка была подготовлена ко Дню ВМФ России, который будут праздновать 30 июля, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

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«Удар был отражен средствами РЭБ и целым спектром другого вооружения. Можно сказать, что наша обороны выдержала экзамен. Хотели испортить нам праздник, но ничего у них не получилось», — отметил он.

Эксперт напомнил, что первая комбинированная атака на Севастополь произошла год назад в День Военно-морского флота РФ. Тогда противник атаковал штаб Черноморского флота.

«С тех пор многое изменилось, оборона Севастополя и военных объектов была усилена — это касается мероприятий и ПВО, и ВКС и противодиверсионной зашиты побережья и бухты. Атаки дронов уже не раз отбивались нашими военнослужащими, в их числе были и женщины», — подчеркнул он.

По словам Василия Дандыкина, повтора массированного удара дронов в скором времени ждать не стоит. Он считает, что собрать новый рой дронов и подготовить массированную атаку не так уж и просто, но нам всё равно нельзя терять бдительности.

«Дела на линии соприкосновения у украинской стороны не ладятся, поэтому они ищут какие-то другие варианты нанесения нам ущерба», — отметил эксперт.

Дандыкин напомнил, что Черноморский флот для ВФУ — особый противник. Кроме того, на днях в его состав вошел малый ракетный корабль «Циклон» с крылатыми ракетами «Калибр», что стало дополнительным поводом для атаки.

«Но, думаю, в Севастополе и вокруг него им ловить нечего. Наши силы готовы к любому развитию событий», — резюмировал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полет финальный: украинские дроны попытались атаковать Севастополь

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