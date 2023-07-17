В США России пригрозили последствиями выхода из зерновой сделки

Если Москва откажется продлевать зерновую сделку, то в будущем может столкнуться с «огромными дипломатическими издержками». Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, прекратив сделку, Россия покажет, что «отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». Салливан считает, что окончание сделки будет иметь огромные дипломатические издержки.

«Так что это выбор, который предстоит сделать [президенту России] Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами», — приводит слова советника CBS News.

Ранее в тот же день из порта Одессы вышло последнее судно с грузом в рамках зерновой инициативы. На его борту находятся 15,3 т рапса и 23,5 тыс. т кукурузы.

Как сообщало в этот день «РИА Новости» на основе данных ООН, минсельхоза и украинской таможни, за время действия черноморской инициативы Украина экспортировала зерна на $9,8 млрд, и в случае прекращения сделки страна потеряет до $500 млн в месяц.

13 июля президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами указал на то, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия будут выполнены. Среди условий возвращения российский лидер назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Он также отметил, что Россия контактирует с сотрудниками ООН, которые стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается. При этом президент подчеркнул, что интересы РФ в диалоге о продлении зерновой сделки игнорируются.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.