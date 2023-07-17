Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала закон об установлении тарифов естественных монополий по универсальным правилам. Об этом в эксклюзивном интервью газете «Известия» рассказал статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

«Активная работа над законопроектом возобновилась после поручения Правительства РФ. Служба постаралась переработать законопроект с учетом необходимости сохранения специфических особенностей регулирования отдельных отраслей», — сообщил он.



По его словам, основополагающая концепция законопроекта не изменилась.

«Им будет определен «скелет» системы тарифного регулирования — единые общие принципы, цели и методы, состав расходов, подлежащих включению в тарифы, закреплены общие требования к процедуре установления тарифов, а также контроля в данной сфере», — отметил замглавы службы.



Кроме того, законопроектом предусматривается ряд положений, без которых решительная модернизация данной сферы невозможна. Например, автоматизация процессов в области тарифного регулирования или закрепление долгосрочности тарифов.



«В настоящее время законопроект поддержан отраслевыми ведомствами. Кроме того, значительного продвижения удалось добиться в части согласования инициативы с бизнес-сообществом. Таким образом, до ее повторного внесения в правительство сегодня остался только один важный этап: его рассмотрение на подкомиссии правкомиссией по административной реформе», — отметил Пузыревский.

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